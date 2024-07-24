國產液化天然氣運輸船命名交付

【本報綜合報道】全球首款、中國首製江海直達型1.4萬立方米液化天然氣（LNG）加注運輸船「淮河能源啟航號」，上周五在上海完工命名交付，較原計劃提前兩個月。該船是由中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司自主研發、設計和建造的中國「氣化長江」標誌性工程。

淺吃水設計 窄航道靈活

淮河能源啟航號的總長130米、闊23.6米和型深15米，採用雙燃料動力全回轉推進系統，可實現在狹窄內河航道的靈活操控，並配備「智慧平台＋智慧航行＋智慧能效」的增強型智慧集成自動化系統。該船特點是淺吃水設計，既滿足遠洋無限航區設計要求，亦能實現長江航道極值低水位情況下的適航性，可全年通過南京長江大橋，被譽為「長江訂製款」的LNG加注運輸船。