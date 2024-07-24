國內團隊創太陽能供電超輕無人機

【本報綜合報道】中國科研團隊日前在國際學術期刊《自然》發布最新研究成果，顯示研製出用太陽能供電的超輕無人機，只有成人手掌大小，僅靠兩片微型太陽能電池就可驅動。該款無人機連發動機、螺旋槳等所有零件僅重4.21克，比重4.63克的一張A4紙還輕。

重量比A4紙輕 內媒周一報道，北京航空航天大學能源與動力工程學院發布該款微型太陽能無人機，可在自然光強度的照射下，實現發電、驅動和垂直飛行等一系列動作。該款無人機的研發難度在於驅動摩打的重量問題，研究團隊將其設計成燈籠一樣的圓柱體，減去傳統電磁摩打的複雜線圈和齒輪等，以高壓電力板代替，而摩打運轉驅動依靠平日常見的靜電。

該學院博士彭謹哲解釋，靜電摩打周邊有一圈電極片，設計原理遵循「同性相斥，異性相吸」的原則。相鄰的兩塊電極片，帶有的電荷是完全相反的，所以在中間運動的電極片會被右側的電極片所排斥，被左側的電極片吸引，最終形成一個升力，帶動整個裝置，也就是太陽能電池、電路和螺旋槳本身，整個飛行器起飛。