載外國客入深山 揭間諜竊密勘探

內地國家安全部周二發表一篇名為《我是如何發現間諜的——一位間諜發現者的自述》的文章，講述一名導遊兼的士司機因小心求證，揭露接送外國遊客入深山某科研基地附近以探測溫泉為名，裝置竊密設備為實的「假旅遊真間諜」案件。

攜發電機電線 靠近科研基地

文章以第一人稱描述，關於事主在車上待客，一位年輕女士過來詢問價錢並預約翌日的接載時地，事主按約定到達酒店，與女士一起的還有3個人，包括一名外國人。事主沿他們所指方向駕駛，道路愈來愈窄及偏僻，到達目的地後有輛大貨車等着，他們開始卸貨，有很多電線，還有發電機。事主問貨車司機何事，貨車司機說他們是來探測溫泉的，可事主沒聽說當地有溫泉，然而想起山裏有一個重要科研基地，於是開始質疑這些「遊客」的目的。