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中國撤日產不銹鋼反傾銷關稅
日本外務省昨日公布，日本外務省事務次官岡野正敬和中國外交部副部長馬朝旭周一在東京舉行副外長級戰略對話，是4年半以來首次。另外，日本經濟產業省昨日公布，中國政府當日撤銷了針對日本製不銹鋼產品徵收的反傾銷關稅。中國自2019年7月起向日本製不銹鋼產品徵收最高達到29%的反傾銷關稅。（綜合報道）
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