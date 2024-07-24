劉建超晤自民黨總務會長 推中日關係

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超周一在北京，會見日本自民黨總務會長森山裕。劉建超指出，中國共產黨願同日本自民黨加強各領域各層級交往，共同辦好中日執政黨交流機制第九次會議，推動中日關係健康穩定發展。

日方冀恢復牛肉對華出口 森山裕表示，今年5月劉建超率領中共代表團訪日期間，雙方就重啟日中執政黨交流機制達成共識。日本自民黨願同中國共產黨加強交流往來，增進相互理解，就兩國共同關心的問題保持溝通，共同推動兩國戰略互惠關係向前發展。森山並就近期湖南等地發生洪澇災害表示慰問，希望能恢復日本牛肉對華出口。劉建超稱了解到日方的關心和擔憂，解決問題並不容易，最需要的是通過對話糾正彼此認識。

此外，全國人大常委會委員長趙樂際同日在北京，與日本眾議院副議長海江田萬里會談。趙樂際強調，維持和發展中日友好合作關係符合兩國國民的根本利益，呼籲深化各領域的交流與合作，管控分歧，海江田則期待停頓4年的日中議會交流委員會能夠盡快恢復。