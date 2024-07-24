宋濤見台企業家代表 稱增發展機遇

【本報綜合報道】國台辦主任宋濤周一在江蘇昆山與兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄會面時提及，上周中共三中全會結束後發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化》文件，將為台胞在陸發展提供更多機遇。

宋濤指出，中共中央台辦及國台辦將落實中共三中全會指示，持續為台胞福祉完善制訂政策，致力讓台胞更好地融入大陸與發展。他表示，當前台海形勢還是較複雜嚴峻，根源就是民進黨搞「台獨」分裂，希望兩岸企業家峰會能夠以民族大義為先，以台灣同胞福祉為重，堅定「一個中國」立場，堅決反對「台獨」，並推動兩岸關係合作，吸引更多台胞和台企到大陸。劉兆玄認為，兩岸青年企業家應攜手合作，推進兩岸之間企業的未來發展。

國台辦斥賴清德鼓吹台獨 另外，賴清德周日出席民進黨黨代表大會，並提出「建立台灣主體性的國家認同」。國台辦發言人陳斌華周一批評，賴清德公然鼓吹建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。陳斌華強調，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、罔顧民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不接受一個中國原則，推行「去中國化」、「漸進台獨」，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。