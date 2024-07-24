王毅晤美中貿委會代表籲合作共贏

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周一在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅指出，美中貿易全國委員會去年迎來成立50周年，鼓勵委員會在中美之間搭建更多友好交往的橋樑，編織更多務實合作的紐帶，為中美譜寫下一個50年合作共贏新篇章貢獻力量。

王毅指，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。

同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衞的原則、必須堅守的底線。中方希望美中貿委會及會員企業積極利用自身人脈和影響，結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知，停止對華經貿科技打壓，切實解決制約人文交流卡點，推動中美關係穩定健康發展。

會長指政策穩定對外資重要 美中貿委會董事會主席芮思博、和睦家醫療始創人李碧菁、波音國際集團總裁納爾遜、美國教育考試服務中心首席執行官宋安民、美中貿委會會長艾倫等表示，中國政府保持政策的一致性、連貫性和穩定性，對包括美國在內的外國企業繼續長期在華投資興業至關重要，期待全會拉動中國新一輪經濟改革和擴大開放，吸引更多可持續的外國投資。