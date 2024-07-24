台漢光演習模擬跑道設施被毀

空軍演練首先由統裁部下達花蓮基地主跑道遭敵導彈攻擊狀況，軍方其後出動驅鳥車，並透過跑滑道清掃車清除異物，確保戰機發動機進氣道不會吸入碎石等異物導致受損。由於戰備跑道長度比主跑道短，地勤官兵特別在跑道兩側架設攔截鋼索捲揚設備，確保戰機能夠煞停。由於颱風來襲，昨日的空中演練科目取消，僅剩地面操課項目繼續。台灣國防部發言人孫立方表示，軍方已把颱風可能造成的影響納入計劃，整體演習是依照統裁部的訓令，以及天然災害的應變程序執行及分配。