颱風格美料今登陸台 福建浙江促船隻離開

颱風「格美」昨晨位於台灣東南面，向北移動，逐漸靠近台灣東部沿海，預計今晚在台灣中北部沿海登陸，明天下午至傍晚再在大陸福建中部到浙江南部一帶沿海登陸。台灣氣象署周二中午發出海上及陸上颱風警報；福建和浙江要求海上船隻及魚排工作人員回港上岸。

台灣氣象署表示，格美昨日早上8時位於鵝鑾鼻東南東方490公里海面，以每小時20公里速度向西北移動，過去3小時強度略為增強，暴風圈稍擴大。台灣北部、東半部稍後有風雨，入夜後雨勢會更明顯。今天下午至明天日間風雨最大，西半部山區、宜蘭和台東山區有大豪雨，中部和南部山區不排除有超大豪雨。至於會否放颱風假，要視乎屆時颱風強度和路徑而定。

高雄25滯洪池排空 因應可能面臨超大豪雨，高雄全市91座抽水站及160台移動式抽水機周二均已完成整備待命，25座滯洪池全數排空。新北市災害應變中心昨日上午開會，要求各局處及區公所針對大雨及強風加強防範整備。新北教育局宣布，昨日下午4時起開放全市207所校園空間、4,616個車位，給有需要的民眾免費泊車。

溫州避風船達616艘 福建省政府防汛抗旱指揮部昨日上午維持防颱風IV級應急響應，要求當日上午8時前，位於台淺漁場作業的漁船全部向北撤離；周三上午9時前，全省沿海養殖魚排人員全部撤離上岸；周五中午12時前，位於閩東、閩中、閩南、閩外漁場和釣魚島海域作業的漁船全部回港避風、船上人員撤離上岸；泉州及以北沿海養殖魚排工作人員全部上岸。昨日上午8時，浙江溫州市海事局發布防颱III級警報，溫州轄區內避風船舶（非漁船）已達616艘。福州至馬祖小三通客運航線4個航班中，往返福州馬尾與馬祖的「安麟6號」輪，以及執航福州黃岐往返馬祖的「安麟2號」輪周二停航。本報綜合報道