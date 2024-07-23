富良野農場薰衣草盛放

日本北海道富良野夏季代表性花卉之一的薰衣草近日迎來觀賞佳期，其中富良野町的富田農場內滿山花田盛放，吸引眾多遊客前往賞花拍照，享受花香。農場內的薰衣草花田約有5萬平方米，種有5種共6萬株薰衣草，旁邊還種植了橙色的花菱草和淺咖啡色的大麥等，為花田增添色彩。