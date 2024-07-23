隨夫鍛煉技壓年輕人 66歲婦健美賽奪冠軍

內媒周日報道，中國浙江省金華市一名66歲老婦3年前開始，跟隨丈夫健身訓練，最近首次參加江蘇的第八屆世界奧賽之夜健身健美大賽，更憑實力勝過同台競技的年輕對手，成功贏獲健康小姐組別第一名，廣受讚譽。

姜淑梅今次奪冠除了自身持續付出努力外，其71歲丈夫江憲亦有在旁提供專業健身指導。她本來只為熱愛健身、四處參加健美比賽的丈夫準備健身餐、打理家務，偶爾也會陪對方外出比賽，做好後勤保障工作。直至2021年，兩人才決定一同健身鍛煉。

克服恐懼 獲得成就感 由於姜淑梅之前未有做過其他運動，丈夫為她制訂一系列由易到難的訓練計劃，從每周3練循序漸進至每周5練等。她回憶訓練過程時笑稱，雖然要慢慢克服對訓練的恐懼，但隨着效果日漸顯著，她從中獲得愈來愈大的成就感，身材隨之變好，身體亦更健康。

姜淑梅在丈夫及其他人的鼓勵下，最終決定參加比賽。她表示，由於比賽中需要化妝和穿高跟鞋上台，所以她提前兩個月練習走台步，但仍會緊張到發抖，所幸成功奪冠。她現在已和丈夫回到家中恢復健身日常，又指如果以後身體質素提升，還會參加比賽。本報綜合報道