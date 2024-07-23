巴塞隆拿擬向郵輪客徵稅

遊人湧入 住屋成本飆 居民示威 本月初，居民人口約160萬的西班牙旅遊勝地巴塞隆拿，有數千名民眾走上街頭，抗議大量遊客湧入令當地住屋成本不斷上漲，引起關注。巴塞隆拿市長科博尼（Jaume Collboni）近日受訪時提到，正計劃增加乘搭郵輪前來、停留少於12小時遊客的旅遊稅。

在專訪中，科博尼提到，他計劃把郵輪遊客的旅遊稅從目前7歐元（約60港元）上調，「對於停留少於12小時的郵輪乘客，他們密集使用公共空間對城市沒有任何好處，反而會產生一種佔領和飽和的感覺。我們希望旅遊業能夠尊重目的地」。不過，他沒有透露稅收將增加多少。

科博尼又指，遊客應為當地學校加裝冷氣等項目提供資金，而非由納稅人支付。惟他最後重申，任何提議仍需得到加泰羅尼亞地方政府同意。在上個月，科博尼宣布巴塞隆拿將在2028年前，禁止向遊客出租公寓，以控制不斷飆升的住屋成本，令這座最多遊客的西班牙城市適合居民居住。

西班牙多個度假勝地亦淪陷 近月來，西班牙各地的熱門度假勝地均出現反旅遊活動的抗議活動，包括在帕爾馬、馬拉加和加那利群島。居民不滿旅客推高住屋成本，導致他們無力承擔市中心的生活費用，要求地方政府建立旅遊以外新的經濟模式。在當地周日晚上，馬略卡島帕爾馬也舉行另一場抗議活動。本報綜合報道