美重新評估下世代空優戰機

【本報綜合報道】美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）上周六表示，美國將重新評估包括戰機與無人機的「下世代空優戰機」（NGAD）計劃，以決定是否繼續推動。他強調威脅不斷變化，暗示這是為確保美方能應對中國不斷擴軍的嚴峻挑戰。

應對華擴軍威脅

肯德爾在英國皇家國際航空展上表示，使用無人機或聯合作戰無人戰機的構想，仍是NGAD研議計劃的一部分，在他們即將作出承諾前，希望確保設計理念正確無誤。他指出，NGAD的構想在很多事發生前已存在，包括在威脅變得嚴峻、聯合作戰無人戰機引進整個系統以及他們面臨當前的負擔能力之前，他們將在繼續推進前嚴格審查計劃。