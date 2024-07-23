美重新評估下世代空優戰機
【本報綜合報道】美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）上周六表示，美國將重新評估包括戰機與無人機的「下世代空優戰機」（NGAD）計劃，以決定是否繼續推動。他強調威脅不斷變化，暗示這是為確保美方能應對中國不斷擴軍的嚴峻挑戰。
應對華擴軍威脅
肯德爾在英國皇家國際航空展上表示，使用無人機或聯合作戰無人戰機的構想，仍是NGAD研議計劃的一部分，在他們即將作出承諾前，希望確保設計理念正確無誤。他指出，NGAD的構想在很多事發生前已存在，包括在威脅變得嚴峻、聯合作戰無人戰機引進整個系統以及他們面臨當前的負擔能力之前，他們將在繼續推進前嚴格審查計劃。
肯德爾又提到，中國正改變作戰模式，因此預算有限的美國空軍要知道，價值數百億美元的計劃是否正確投資，他們能否以更好方式達到相同目標。NGAD計劃研發新一代美國戰機以取代F22戰機，每架成本超過3億美元（約23.4億港元），是F35戰機的3倍，引發各界關注。
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