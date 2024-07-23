美參院蹉跎 4高層2周內離任 警衞軍領導恐斷層

美國國防部國民警衞局4名高層將於兩周內退休或已經離任，但參議院仍未確認繼任人提名。在繁忙颶風季節及潛藏挑戰的選舉期間，陸軍國民警衞軍、空中國民警衞軍可能面臨領導層真空的問題。

仍未安排聽證會確認提名 國民警衞局局長霍坎森將於下月1日退休，副局長薩塞維爾（Marc Sasseville）已退休，由陸軍國民警衞軍總監延森（Jon Jensen）代理職務，但延森將於下月初卸任。至於空中國民警衞軍總監邁克爾‧洛上月初離任，皮拉克（Duke Pirak）早於3月獲提名繼任。

參議院上周收到斯塔布斯（Jonathan Stubbs）任陸軍國民警衞軍總監的提名，但至今未安排聽證會確認兩人的提名。

同時，白宮並未公布下任國民警衞局局長、副局長的提名人選。有匿名官員透露，國防部推薦諾德豪斯（Steven Nordhaus）接任國民警衞局局長，副局長則由杰拉德（Joseph Jarrard）出任。參與聯邦任務赴海外作戰及保護美國本土的國民警衞軍、預備役部隊，均由國民警衞局訓練和監督。國民警衞局局長同時是參謀長聯席會議成員，是聯繫各州國民警衞軍指揮官的關鍵人物。本報綜合報道

其中三名離任高層