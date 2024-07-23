地檢召總統夫人查涉貪 韓檢察總長向民眾道歉

南韓首爾中央地方檢察廳上周六在未有事先通報檢察總長和大檢察廳下，傳召南韓總統尹錫悅的妻子、第一夫人金建希，就她涉及操縱股價、違規收受名牌袋等問話12句鐘。檢察總長李沅䄷昨日表示，首爾中央地方檢察廳先斬後奏的做法不守原則，為此向國民道歉。

事前未獲知會 或憤而辭職 李沅䄷向記者確認，事前未收到地方檢察廳通知。他說：「我曾說過法律面前絕無特權，但檢方在調查總統夫人的過程中未遵守該原則，辜負了向國民許下的承諾。我未接到一線的任何有關報告，沒領導好一線組織的責任也全在我身上，我就此向國民道歉。」他承諾，接下來的調查和處理過程中會堅守「法律面前人人平等」原則。

就首爾中央地檢在調查金建希案上未有事先通報，李沅䄷表示，他稍後將聽取首爾中央地檢檢察長有關匯報，以了解情況，並採取必要措施。據悉，李沅䄷得知首爾地檢自行向金建希問話後非常憤怒，甚至提及自身去留問題。有分析認為，在檢方偵辦金建希涉貪案的過程中，檢察總長事實上被「跳過」，李沅䄷可能會為此請辭。

首爾中央地檢調查組上周六在地檢管轄的政府安保大樓傳訊金建希，調查其涉嫌操縱股價、收受名牌包案件。調查當日下午1時30分開始，周日凌晨1時20分結束，持續約12個小時。但地檢方面先斬後奏，在傳訊開始10個小時過後才匯報，引發爭議。地檢方面表示，按規定，檢察總長對金建希涉嫌操縱股價案不得行使調查指揮權，因此未能及時報告。本報綜合報道

金建希收受名牌手袋惹爭議。 李沅䄷