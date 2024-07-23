資金鏈斷裂欠債租 名校師生遭趕走

位於深圳龍華區的厚德書院於2016年，由知名老牌教育機構邦德教育集團全資創立，被稱為深圳私立中學的「第一梯隊」。惟過去半年，有關厚德書院倒閉的傳言在當地教育圈流傳，學校多次公開否認。直到上月28日校門張貼「告知函」，要求全校約1,000師生搬離。該校教職員張鵬透露，市教育局提出一個解決方案，是從新學期起，該校所有師生「平移」至龍崗區另一所民辦中學。但有家長擔心，不了解該校的師資和教學質量。內媒上周五曾致電龍華區教育局查詢厚德書院的倒閉原因及當前處置措施，工作人員稱由市教育局主導處理。