資金鏈斷裂欠債租 名校師生遭趕走
【本報綜合報道】廣東省深圳市一所知名私立中學近日因資金鏈斷裂、拖欠物業租金，師生被物業管理公司趕出學校。該校教職員近日透露，雖然深圳市教育局已介入處理，但其對未來仍感到忐忑不安。該校至今尚未對外正式宣布停辦。
位於深圳龍華區的厚德書院於2016年，由知名老牌教育機構邦德教育集團全資創立，被稱為深圳私立中學的「第一梯隊」。惟過去半年，有關厚德書院倒閉的傳言在當地教育圈流傳，學校多次公開否認。直到上月28日校門張貼「告知函」，要求全校約1,000師生搬離。該校教職員張鵬透露，市教育局提出一個解決方案，是從新學期起，該校所有師生「平移」至龍崗區另一所民辦中學。但有家長擔心，不了解該校的師資和教學質量。內媒上周五曾致電龍華區教育局查詢厚德書院的倒閉原因及當前處置措施，工作人員稱由市教育局主導處理。
教育局介入處理
內地查冊平台天眼查顯示，因相關合約糾紛，厚德書院及其相關負責人今年1月被判需支付超過1.4億元（人民幣‧下同，約1.52億港元）債務。福田區人民法院3月向該校及法定代表人田華發出限制消費令。該校5月10日再被深圳市中級人民法院列為被執行人，市教育局同月21日公布新學年招生計劃表，名單未見該校。學校物業管理方深圳市博金匯通實業有限公司稱，截至上月底，厚德書院已拖欠租金等費用超過1,000萬元（約1,088萬港元），今年1月已終止與該校的租賃合約，責令師生搬走物品。
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