網約車司機作弊軟件濫收費

網約車司機王文（化名）對內媒表示，作弊軟件多是為了搶大單，「10個司機中有兩個在用」。王文稱，使用作弊軟件的司機需要加入群組，如果有司機在用，會介紹其他司機進群購買手機。對方將安裝好所有相關軟件的手機郵寄給司機，直接用買的手機登錄帳號跑單，銷售會遠程告訴司機如何操作。如果手機壞了也可直接更換。費用方面，一部裝有作弊軟件的手機費約1,000至2,000元（約1,088至2,176港元），每月服務費500元到800元（約544至870港元）。