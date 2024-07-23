衝燈撞傷8人 網約車司機被捕

【本報綜合報道】湖南省長沙市周日晚有私家車在鬧市的路口衝紅燈，先撞倒過路的行人，再撞停路旁的車輛。事故造成8人受傷，涉事司機當場被警員控制並帶走。事故原因正在進一步調查中。

事發於長沙五一廣場，當時行人綠燈亮起，很多人在過路，突然一輛黑色私家車加速撞向人群，將多名途人撞飛倒地。之後該車繼續加速，直至撞上停在路旁的白色私家車才停下。

據指，有女孩被壓在失事私家車輪下，流了很多血。現場途人見狀合力抬車救人。事後警員和救護員也趕到現，第一時間將傷者送院。

轉身清理後座物品肇禍 長沙市公安局交警支隊周一通報，周日晚上8時47分，一輛私家車由東往西行駛至解放路黃興路口等待綠燈時，突然闖紅燈，先後撞倒行人及一輛停在路邊的車輛，造成3人重傷，5人傷勢較輕。目前，肇事47歲男司機劉×輝已被公安機關控制，已排除酒駕、毒駕。經初步核查，劉×輝為長沙某汽車租賃公司網約車司機。據其駕駛的網約車上車Cam畫面顯示，其在等待綠燈時，轉身清理後座物品，導致車輛失控。