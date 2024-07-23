12省區市55河流水位超警戒

【本報綜合報道】國家水利部周日發布汛情通報顯示，上周六上午8時至周日上午8時，12省區市55條河流水位維持超警以上。水利部相關負責人表示，高度重視、全力以赴做好「七下八上」防汛關鍵期山洪災害防禦工作。國務院安委會辦公室周日印發緊急通知，部署各地區、各有關部門和中央企業切實加強當前主汛期安全生產工作，嚴防極端惡劣天氣引發生產安全事故。

周日上午，水利部維持針對湖南的洪水防禦Ⅲ級應急響應和針對江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、廣東、廣西、海南、四川、雲南、陝西、甘肅13個省區的洪水防禦四級應急響應。水利部相關負責人表示，水利部將突出做好江河洪水防禦、水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。各級山洪災害防禦系統全部進入防汛關鍵期工作狀態，全面排查修復水毀設施設備，盡快恢復完善監測預警功能。

水利部加強部署 同時，水利部對未來一周各主要流域洪水防禦工作作出部署。其中，珠江流域突出做好防颱風暴雨洪水準備；長江流域方面，調度以三峽水庫為核心的長江中上游水庫群，減輕中下游江段尤其是洞庭湖區、鄱陽湖區防洪壓力；太湖流域持續加大排水力度，為應對颱風暴雨洪水做好準備；淮河流域方面，科學調度沂沭泗水系洪水東調入黃海，減輕洪澤湖防洪壓力；黃河流域精準做好高含沙洪水下小浪底等水庫調度運用，強化黃土高原淤地壩安全度汛；海河流域調度降雨影響區域水庫預洩騰庫，暢通各行洪河道；遼河流域統籌做好洪水防禦和西遼河全線貫通工作；松花江流域控制性水庫提前洩水騰庫。