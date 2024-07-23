肖建華被指投資馬雲公司 阿里巴巴指報道不實

【本報綜合報道】美媒在周一發表調查報道，因賄賂和貪腐在內地被判囚13年的富商肖建華，曾長期通過空殼公司和代理人組成的網絡，秘密投資阿里巴巴始創人馬雲的公司，兩人的公司之間存在至少10億美元（約78億港元）的交易。

肖建華貪腐已入獄 《紐約時報》報道，肖建華曾控股參股以及曲線持有數十間上市公司，但前年因違法運用資金罪及行賄等罪被判囚，目前在獄中服刑。美媒通過查閱肖建華的集團2,000多份機密文件，發現其公司在馬雲的一系列企業獲得利潤豐厚的股份，而他作為融資者始終保持匿名，通常尋找代理人操作交易，包括英屬維爾京群島的空殼公司和馬雲的商業夥伴黃有龍，及對方的藝人妻子趙薇。

阿里巴巴集團律師否認馬雲與肖建華有任何商業關係，報道所指的聯繫沒有任何事實依據。而馬雲的兩位主要合作夥伴亦表示，他們未發現馬雲與肖建華存在聯繫。美媒引述曾在肖建華公司任職的高管指，肖建華是相關投資的幕後推手，但馬雲對這些交易並不知情。