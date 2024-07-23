女博士生舉報導師 交歡不遂威脅阻畢業

中國人民大學：成立工作組徹查 中國人民大學文學院一名在讀女博士生，周日晚拍片實名舉報其導師，指對方前年性騷擾且強制猥褻她，又要求與她上床；對方被拒後在其後兩年多對她打擊報復，並威脅她不能畢業。中國人民大學昨日發聲明回應指，高度重視此事，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實，強調決不姑息。

在讀博士生王迪發布了一段58分鐘的影片，實名舉報中國人民大學文學院前黨委書記兼副院長、博導王貴元，指控對方於前年5月21日性騷擾並強制猥褻她，要求發生性關係不果後，兩年來對她步步進逼，她忍無可忍，退無可退，因此發聲。她要求依法依規懲治王貴元，並更換指導老師，強調有錄音和聊天紀錄作為證據。

要求做乾爹及丈夫 王迪提供的錄音長達52分42秒，內容令人震驚。錄音中，王貴元不僅對女方進行利誘、強制猥褻，亦要求對方認他做乾爹，更直言：「很多乾爹和乾女兒關係都是不清不楚的」。王貴元又會強制擁抱王迪並觸摸她的胸部，要求做父女和夫妻，又曾提出親吻被拒。

中國人民大學回應指，關注到網上關於該校教師涉嫌師德失範行為的舉報訊息後，已即時成立工作組核查，將於近日公布調查處理結果。聲明強調，該校嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為「零容忍」，堅決發現一宗、查處一宗，依規依紀依法、從嚴從快處理。另有資料顯示，出生於1959年的王貴元是山西平定人，早年在北京師範大學獲得碩士和博士學位。本報綜合報道