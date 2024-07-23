金廈泳渡賽開幕 台陸官員未同台

【本報綜合報道】福建廈門市人民政府與台灣金門縣政府等單位主辦的金廈泳渡比賽，周日在金門舉行。外界原預期，台灣海基會副董事長兼秘書長羅文嘉會與大陸官員同台，但陸方出席沒多久便全部離開會場，雙方到場時間不同最終錯開碰面機會。

金廈泳渡從金門縣烈嶼鄉雙口村海域出發，游向終點廈門市廈金跨海橫渡救生指揮中心，距離約為7公里，來自福建、北京、上海、安徽、香港、澳門等19地近200名選手參與。據指今次活動有約20名大陸官員參與，福建省體育局局長葉德盛及廈門市體育局長阮敦梁等一行8人，也專程前往金門參加開幕式。

海基會秘書長：和平不應那麼遠

台媒指，葉德盛等人參加開幕式不久，聽完金門縣副縣長李文良致詞後立即離場，乘搭小船直接返回廈門。葉德盛等船時，曾任民進黨秘書長的羅文嘉才剛好率領各單位官員到場，雙方距離不到100米卻未見面。羅文嘉受訪指，兩岸的距離這麼短，和平的距離不應那麼遠，強調交流要雙向，軍機、軍艦、軍演應減少甚至完全避免，因無助兩岸和平。