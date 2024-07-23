針對大陸 台軍漢光演習首天 戰力保存成重點

中部7縣市模擬疏散避難及交通管制 台灣漢光40號演習實兵演練昨起一連5天舉行。演習首天重點在戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機將轉場東部佳山及志航基地洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。今年是台軍一年期義務役新制上路後首次投入漢光演習，旨在加強全民防衞韌性。

外島實兵實彈 另練反電子戰 今年漢光演習採取「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，加強全天候作戰能力。為防範大陸戰略支援部隊對台遂行電子戰，資通電軍也啟動一系列相關演練。

全台後備旅昨日上午同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練。特定據點展開「平封戰啟」科目，確保突發狀況出現時能發揮火力。台灣中部7縣市下午1時半至2時實施萬安47號演習，驗證防空能量。台國防部較早前公布漢光演習預告片，展示人工智能（AI）主播轉換18國語言，加強國際宣傳。

針對萬安演習，賴清德表示，演習期間每日下午1時半到2時，將依不同地區實施警報發放、疏散避難及交通管制，希望藉此提升民眾面對災害的緊急應變能力。他提醒民眾，聽到防空警報時行駛中的車輛要停靠於安全處下車，司機及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難。公共交通工具會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，須接受引導進行疏散避難。如乘搭巴士或的士，在演習期間仍須臨時停下，乘客也要下車疏散。賴清德指出，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的全台警報短訊，提醒收到短訊時認明「測試」、「演習」等內容並保持冷靜。由於每天進行演習的縣市不同，他也提醒民眾注意規劃時間。

北京斥緊張局勢 源於民進黨 在北京，大陸外交部發言人毛寧昨日回應指出，台軍漢光軍演不是外交問題，但強調造成台海局勢緊張的原因是民進黨當局在外部勢力的縱容支持下，不斷進行謀「獨」挑釁，但任何渲染緊張、「以武謀獨」、「以武拒統」的圖謀都將會失敗。

另外，大陸早前為反制美國向台灣出售武器及制裁大陸實體，宣布制裁5間美國軍工企業，其中包括美國衞訊公司（ViaSat）。毛寧指，鑑於採取反制措施所依據的情形發生變化，決定取消對衞訊公司的反制措施。本報綜合報道