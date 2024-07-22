梅花鹿海中暢游 震驚民眾

台灣屏東縣近日有民眾在墾丁南灣騎水上電單車時，意外發現一隻雄性梅花鹿在海中游泳，並為牠熟練的水性感到大吃一驚，遂立刻拍下這珍貴畫面。影片引發大量網民關注。墾丁公園管理處副處長陳俊山指，梅花鹿會逐水草而遷移，具備游泳能力，常過溪河，推測這隻鹿可能受流浪狗追逐才跳入海中，現時已追蹤到牠的方位。