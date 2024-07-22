澳洲古杉難逃砍伐厄運 蛻變結他重生

澳洲新南威爾士省紐卡斯爾一處公路迴旋處，一棵古老大葉南洋杉去年遭砍伐，以騰出空間修建道路，面臨碎成木屑的命運。當地一名結他工匠為此感到十分惋惜，決心要賦予其新生命，用它來製造木結他。他與道路建設公司經過一番商討，終於取得大樹擁有權，目前已用大樹製造出首個木結他。

結他工匠塞姆明斯（Matthew Semmens）並不清楚該棵大葉南洋杉的確切樹齡，但他可以肯定該棵樹數十年來一直是當地地標。他從當地一名九旬老婦口中得悉，對方仍是學生時，該樹已長得十分高大，他粗略計算了樹幹年輪至少有90圈。

可製500樂器 需時20年 他認為，大葉南洋杉木材可發出獨特而樸實的聲響，是製造結他的完美材料。他取得大樹後，獲得社區居民鼎力相助，得到借出挖土機、卡車和起重機搬運大樹。

塞姆明斯將大樹切割成小塊，讓它風乾半年才開始製造結他。他估計大樹可製造約500件樂器，預計需耗時20年才能用盡木材。他希望當地更多議會能與企業合作，重新利用砍伐的樹木，又指與其淪為木屑，該些樹木還能發揮更多用途，如果用以製作家具或其他不同的領域。本報綜合報道