孟加拉示威151人喪命 政府下格殺令

數千人傷 擴至全國宵禁士兵開槍 孟加拉大學生要求廢除退伍軍人子弟享有30%公務員配額制度，觸發全國示威及衝突。截至上周六至少151人死於暴力，數千人受傷。宵禁令昨日擴大至全國所有城市，由於警方無法恢復秩序，士兵奉命上街巡邏並執行宵禁令，士兵及警察均已接獲如有必要可開槍的命令。英媒報道指當局對警方下令可「格殺勿論」。

宵禁令於上周六中午暫停兩小時，允許民眾外出購買生活必需品，其後一直持續至翌日上午。內政部評估局勢後，決定擴大宵禁令至全國，昨日下午3時至5時則暫停兩小時方便民眾外出購物。軍方應總理辦公室要求派兵平息騷亂，士兵在首都達卡街頭站崗及返立檢查站，並在戰略要地設置路障和沙袋掩體。

受動盪局勢影響，總理辦公室宣布昨日及今日為公眾假期，只提供緊急服務，大學及學院自上周三起已停課。孟加拉全國網絡及短訊傳送服務上周四起中斷，且海外電話大多無法接通。孟加拉東部諾爾辛迪縣示威者上周五攻破一座監獄，放走了850名囚犯後縱火。

總理取消外訪 拘反對派領袖 警方發言人稱，至少150名警員受傷入院，另有150人接受急救，兩名警員遭示威者打死。示威者燒毀多個警崗，並在多個政府辦公室放火及大肆破壞。

騷亂對執政15年的總理哈西娜構成嚴重挑戰，她取消昨日原定出訪西班牙及巴西的行程。多個反對派組織領袖遭到拘捕，包括發起示威的學生領袖。美國國務院呼籲公民不要前往孟加拉，並將會逐步撤走部分外交人員及其家屬。

法院昨降退伍兵子弟公職額 孟加拉政府於2018年曾廢除公務員配額制度，但法院上個月下令恢復。最高法院接納政府上訴申請後下令暫緩執行，並於昨日召開聽證會。最高法院早前接納政府上訴申請後下令暫緩執行，昨日裁定把退伍軍人子弟的配額減至5％，93％按績效分配，另外2％預留予少數族裔、跨性別和殘疾人士。本報綜合報道