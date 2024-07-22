美日澳印外長會議 擬續反對南海軍事化

【本報綜合報道】日本、美國、澳洲和印度「四方安全對話」（Quad）外長會議下周一在東京舉行，會後發表的聯合聲明擬寫入繼續表明反對在南海的軍事化和施壓脅迫行為。

中菲就補給坐灘艦達臨時協議 日本外務大臣上川陽子、美國國務卿布林肯、澳洲外長黃英賢和印度外長蘇傑生將出席會議。聯合聲明將再次表態，強烈反對試圖憑藉力量和施壓單方面改變現狀，以及力爭實現自由開放的印度太平洋。會議將就創設討論網絡攻擊對策的代表會議和舉行國際會議達成共識，強調一致應對包括假消息在內的外國訊息操控和干涉，並合作提高海洋監視和海上保安能力。會上料將同意新設由法務專家參與的海洋法對話機制，以維持和加強基於法治的海洋秩序。

菲律賓外交部昨日發聲明公布，就南海仁愛礁補給坐灘軍艦馬德雷山號一事，與中國達成臨時安排，無提供其他詳情。聲明提到，中菲本月較早時間曾在雙邊磋商機制展開坦率及具建設性討論，彼此意識有必要緩和南海局勢，並通過對話及協商管控分歧，中國駐菲律賓大使館暫未回應。

日船警告現身釣島華4海警船 日本海上保安廳昨日在釣魚島周邊海域，發現有4艘中國海警船航行，均搭載疑似機關炮的物體。日方巡邏船警告中國海警船，不要接近日方聲稱的「領海」。