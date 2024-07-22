駐韓美軍組F16超級中隊 檢驗戰鬥力
【本報綜合報道】美國空軍第7航空軍上周五宣布，把部署南韓群山空軍基地的9架F16戰機，臨時調遣至烏山空軍基地為期一年，編成「超級中隊」檢驗戰鬥能力。
為印太地區提供有力支撐
根據計劃，美國空軍第8戰機聯隊抽調部分F16歸入第36戰機中隊，近150名機組人員和作戰支援人員一同轉移，以增強戰鬥能力、加強備戰，為美韓同盟、印太地區相關事務提供有力支撐。隨着烏山基地內的F16數量增至31架，第36戰機中隊成為「超級中隊」，測試對F16出動次數、人力、維護和後勤需求的影響。群山基地剩餘的F16，將繼續參與例行及定期安排的訓練活動。第7航空軍司令兼駐韓美軍副司令艾弗森表示，此次測試提供一個機會，確認大型戰機中隊能否提高訓練效果，並驗證能否在威懾失敗下加強綜合戰鬥能力。
群山基地位於南韓中西部的黃海沿岸，而烏山基地則位於較北位置，距首爾市中心以南約50公里，是離首爾最近的美國空軍基地，兩者同為駐韓美軍兩大主要空軍基地。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：