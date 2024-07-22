駐韓美軍組F16超級中隊 檢驗戰鬥力

為印太地區提供有力支撐

根據計劃，美國空軍第8戰機聯隊抽調部分F16歸入第36戰機中隊，近150名機組人員和作戰支援人員一同轉移，以增強戰鬥能力、加強備戰，為美韓同盟、印太地區相關事務提供有力支撐。隨着烏山基地內的F16數量增至31架，第36戰機中隊成為「超級中隊」，測試對F16出動次數、人力、維護和後勤需求的影響。群山基地剩餘的F16，將繼續參與例行及定期安排的訓練活動。第7航空軍司令兼駐韓美軍副司令艾弗森表示，此次測試提供一個機會，確認大型戰機中隊能否提高訓練效果，並驗證能否在威懾失敗下加強綜合戰鬥能力。