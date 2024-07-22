美核武庫存罕有解密 去年擁3748枚核彈頭

美國國家核安全局（NNSA）上周六罕見公布最新的核武庫存數據，截至去年9月，美國核彈頭儲備量共有3,748枚。數據顯示，美國去年僅銷毀69枚退役核彈頭，為1994年以來最少。美國與日本將整合首份以美國核武等戰力、擴大阻嚇以保護日本的共同文件，提升阻嚇力應對中國、俄羅斯等國日益增加的核威脅，目標在今年底前完成制訂。

依NNSA公布的數據，美國核彈頭數量已由1967年財政年度末最高峰的31,255枚，大減88%，與1989年柏林圍牆倒塌的22,217枚相比，也下降83%。從1994至2023年財政年度，美國共銷毀逾1.2萬枚核彈頭，另有2,000枚已淘汰並等待處置。1991年9月30日以來，美國的非戰略核武數量減少逾九成。

美國科學家聯盟（FAS）肯定政府解密核武庫存的行動，認為此舉符合美國對於核武透明度的承諾，同時呼籲所有其他擁核國也遵循此重要先例。該聯盟此前曾要求政府公布2021、2022、2023年財政年度的核武庫存，但遭拒絕。

與日制訂核阻嚇力協商 日本《讀賣新聞》引述多名日本政府相關人士指，日美政府2010年開始由負責外交及國防實際業務人員定期舉行擴大阻嚇協商，過去不斷反覆討論，將根據至今所累積的討論內容，在共同文件中載明日美政府為發揮阻嚇力的看法。雙方外交與國防部長本月下旬在日本東京舉行關於核阻嚇力等協商，並確認共同文件的方向。

共同文件據報將包括美國決心透過核武等方式對日本周邊阻嚇作出貢獻，當中預想從和平時期到發生事態，包括日本面臨某些情況時美國將對第三國實施報復等，整理美方將提供的能力。日本政府相關人士指出，近年考慮到向他國展現日美緊密溝通能形成阻嚇力，所以僅限協商概要內容將公開，文件具體內容基於安全保障理由不會公開。本報綜合報道