槍手曾下載凱瑟琳照片 行兇或無政治目的

槍手克魯克斯

【本報綜合報道】美國前總統特朗普日前遇刺，當局仍在調查20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的動機，懷疑他並非出於政治目的。

亦搜集FBI局長司法部長資料 英美媒體另引述消息報道，英國王儲威廉王子妻子凱瑟琳以及多名美國官員曾在克魯克斯收集資料的名單上。

報道引述議員及調查知情人士的說法指，克魯克斯的手機內下載了一張凱瑟琳的照片，而美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷（Christopher Wray）和司法部長加蘭（Merrick Garland）也在他收集資料之列。凱瑟琳是克魯克斯搜尋紀錄中發現的唯一非美國人目標，未知他為何搜索其資訊，沒證據表明他計劃赴英。

調查人員梳理克魯克斯的手機和互聯網搜尋紀錄後，初步得出結論認為他可能不是出於政治動機，更多是為了引人注目。

知情人士又透露，克魯克斯的父母均有健康問題，雖然與兒子同住，但在特朗普遇刺案發生的前數天甚至前數月，俱沒迹象顯示他們密切關心兒子的生活。