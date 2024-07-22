特朗普集會現身 諷民主黨狂反拜登

中槍後首與拍檔密州造勢 會場加強防衞 美國共和黨總統候選人特朗普上周六在密歇根州大急流城出席競選集會，為暗殺未遂事件後首次。他提到民主黨內訌，連由誰人出選總統也未能決定，諷刺眾議院前議長佩洛西「像狗一樣」攻擊總統拜登。

特朗普與競選拍檔萬斯首次同台，在關鍵搖擺州密歇根州拉票造勢。會場加強保安，封閉附近多條街道，幾乎每個街口都派警員駐守，並有騎警巡邏。大批特朗普的支持者一早擠滿市中心的街道，並穿上印有特朗普當日遭槍擊後，耳朵流血及高舉拳頭圖像的T恤。有曾身處槍擊現場的支持者稱，槍擊事件不會阻止她繼續參加特朗普的競選活動。

特朗普會上重提槍擊事件，指他為民主擋了一顆子彈，若非上帝保佑無可能出席今日的活動。特朗普在演講中提到民主黨內部向拜登施壓要求退選，指民主黨人正瘋狂地試圖推翻黨內初選結果，將拜登從選票中剔除，形容民主黨並非民主政黨。特朗普右耳受槍傷的傷口改用較小膠布覆蓋，取代之前的白色紗布。他談及總統任內對華經濟政策，又稱自己與電動車廠Tesla行政總裁馬斯克一直關係良好。

接受訪問認為特勤局有錯失 特朗普與萬斯接受霍士新聞訪問，提到事發前沒有接到特勤局通知有可疑人物出現，認為對方有錯失。若他知道便會等多15分鐘，或者更長時間才上台。調查人員在槍手克魯克斯的座駕內發現無人機，曾用作偵察特朗普集會場地和附近建築物，協助決定行刺地點。調查人員形容克魯克斯是聰明和低調的槍械愛好者，無明顯政治立場。

拜登上月籌款多對手逾2倍 拜登競選團隊上周六公布，上月籌集到6,400萬美元（約5億港元）選舉資金，比特朗普同月籌得的2,100萬美元（約1.6億港元），多出逾兩倍。拜登競選團隊表示，上月籌得的選舉資金中，花費了5,900萬美元（約4.6億港元），主要用於競選廣告，選舉戶口仍有9,500萬美元（約7.4億港元）。特朗普同期則花費約1,000萬美元（約7,800萬港元），尚有1.28億美元（約10億港元）可用。

拜登在與特朗普電視辯論後的3天內，籌得逾500萬美元（約3,900萬港元）。拜登競選團隊認為，反映選民仍支持他爭取連任。本報綜合報道