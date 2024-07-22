寶馬傳退出減價戰 多地4S店拒交車

【本報綜合報道】內地車企近期陷入減價戰，豪車亦要降價求售，隨後傳出德國車廠寶馬（BMW）退出減價戰。內媒昨天報道，多地有消費者近日聲稱遭遇寶馬「霸王條款」，汽車4S店拒絕交付，或臨時要求加價逾3萬元（人民幣‧下同，約3.2萬港元）方能交車。涉事車企或店舖暫未回應。

準車主不滿坐地起價 報道指，多名準車主投訴交付訂金後，疑因汽車漲價，拿車時遭4S店坐地起價，否則以不同理由拒絕交車。有來自重慶市消費者以17.45萬元（約18.7萬港元）購買寶馬i3，已交付訂金，銷售人員早前曾稱交車沒有問題，最終被告知要補差價，與4S店方多次協商後得到不同說法，至今仍未解決。河南省鄭州市亦有消費者購買同一車型後，交車前被告知加價。

除了重慶及鄭州，廣東省深圳市、東莞市及江蘇省蘇州市等地陸續有消費者稱，寶馬4S店出現大規模不交付情況，涉及車型包括i3、iX3及3系，多數消費者是在5月底至6月訂購車輛。有消費者表示，對方不交車理由很簡單，多是車輛加價，4S店不願再按照訂車時低價銷售，故臨時加價。內地有律師表示，4S店舉動違法，消費者有權拒絕。