落實３孩傳幹部帶頭 變相強制生育惹憂

文件外流泉州熱議 衞健委：內部徵詢 福建一份疑似泉州人口政策文件的截圖近日在網上流傳，提到黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實3孩政策，引來公眾對變相強制生育的擔憂。泉州市衞健委回應稱，文件目前處於內部徵求意見階段，尚未對外公開。因個別工作人員疏忽將該份文件上傳網絡，引發討論，後續相關部門將依據情況再次發布。

自2021年中國實施3孩政策以來，地方政府陸續推出育兒補貼、購屋優惠、假期照顧等措施，鼓勵生育。流傳的泉州人口政策文件內容涉及人口政策和相關服務管理，從表達方式來看，與各地推出的優化生育政策促進人口長期均衡發展相關文件接近，其中也涉及衞健委、教育局等部門。

重點任務 撤生育制約措施 在重點任務措施部分，文件列出3個主要方面的工作。一是組織實施好3孩生育政策；二取消生育制約措施，包括取消社會扶養費，清理不適應人口發展情勢的政策文件及社會制約措施等；三是健全人口服務體系，完善「一老一小」整體解決方案，建立並完善覆蓋生命周期的人口服務體系等。

然而，在組織實施好3孩生育政策部分，提及黨員幹部帶頭落實3孩政策的表述，引來部分人憂慮。據中央於1980年9月25日發布《關於控制我國人口增長問題致全體共產黨員共青團員的公開信》，號召所有黨員、共青團員幹部積極響應「一對夫妻只生育一個孩子」，視為中國全面推行計劃生育的重要標誌。

此前在一些其他地方文件中，也出現過要求黨員幹部帶頭生3孩的類似表述。湖南湘潭市岳塘區路口社區去年11月召開「多措並舉推進」、「和諧社會全面3孩」政策宣傳工作時稱，號召黨員幹部宣傳引導好、帶頭落實、自覺執行好國家的優化生育政策，為促進人口長期均衡發展作出積極貢獻。本報綜合報道