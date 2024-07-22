台兵漢光演習 訓練境外物資接轉

【本報綜合報道】台灣今起一連5天舉行漢光40號實兵演習，台軍各部隊將以不劇透方式演練。除戰力保存及反空機降等實戰化操演，考慮到俄烏戰爭經驗及台灣四面環海地理特性，今年特別實施境外物資接轉訓練，模擬戰時境外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送戰略物資。

採不劇透方式操演 台灣數處關鍵基礎設施、鄰近中樞地帶捷運站也將舉行實兵操演，防止敵軍滲透破壞，除了各項攸關防衞戰力作戰操演，後勤補給亦是本年度漢光實兵操演重點。台軍今年將選定境內一戰略要地，實施境外物資接轉暨交通運行管制，無透露操演時間、地點及細節。台政府高層人士指，該操演雖非首度進行，但有重新驗證必要性，重點在於如何確保境外物資抵台後，藉由各種交通方式運輸至需要物資要點，不只是國防部工作，還涉及其他行政院所屬相關部會橫向聯繫及溝通協調。

台灣陸軍昨天另在社交平台，以「引擎轟鳴聲，是捍衞和平的序曲」為題發布演習宣傳影片。台軍又首度運用人工智能、發展虛擬主播，並投入漢光實兵操演驗證。