對華電動車反補貼調查 中國機電商會籲歐盟糾正

【本報綜合報道】歐盟去年針對中國電動車發起反補貼調查，根據本月發布初裁報告決定徵收臨時反補貼稅，考慮正式加徵關稅。中國機電產品進出口商會上周五在比利時布魯塞爾召開新聞發布會，強烈呼籲歐盟委員會嚴格遵守世界貿易組織規則，保持客觀、公正及透明。中國業界仍對是次調查取得一個平衡解決方案持開放態度，並抱有希望。

中國機電產品進出口商會受包括3間中國抽樣企業在內的12間中國電動車企授權，代表行業進行無損害抗辯。該商會上周四參加在歐盟委員會舉行聽證會，代表中國電動車產業闡述中方觀點，副會長石永紅在發布會上表示，歐盟委員會初裁存在很多錯誤認定，違反世貿規則，而採取貿易救濟措施會損害各方利益，部分歐盟成員國及歐洲主要車廠已表明反對初裁措施。

指逼華出口商供訊息苛刻 石永紅又指，歐盟委員會針對中國及歐盟企業抽樣不符合歐盟反補貼條例規定，要求中國出口商提供訊息十分寬泛及苛刻，預設結論傾向性非常明顯。

他又提到歐盟委員會在價格比較中違反肯定性證據及客觀審查義務，並未客觀分析歐盟產業損害指標，調查嚴重缺乏透明度，影響裁決客觀性及公正性，其作出不合理認定不利中歐關係發展大方向及主基調，也不符合中歐企業及歐盟整體利益，雙方電動車行業發展及成長在於合作而非衝突。