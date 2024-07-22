搗81宗違規培訓退還44萬學費

一眾查處案例之中，部分機構以非學科類名義違規開展學科類培訓，部分則以託管名義或躲藏在居民樓內，違規展開了學科類培訓，相關部門根據《校外訓練行政處罰暫行辦法》等例，針對涉事機構及個人作出警告、通報批評、罰款、沒收違法所得及責令停止舉辦等處理。