搗81宗違規培訓退還44萬學費
【本報綜合報道】江西省政府上月共查處81宗違法違規培訓的事件，退還逾41萬元（人民幣‧下同，約44萬港元）學費，罰款6萬多元（約6.6萬港元），包括查處49宗學科類隱形變異培訓案例，退還學費37.6萬餘元（約40.4萬港元）學費，罰款4.79萬元（約5.2萬港元）。
一眾查處案例之中，部分機構以非學科類名義違規開展學科類培訓，部分則以託管名義或躲藏在居民樓內，違規展開了學科類培訓，相關部門根據《校外訓練行政處罰暫行辦法》等例，針對涉事機構及個人作出警告、通報批評、罰款、沒收違法所得及責令停止舉辦等處理。
縣區每周巡查一次
由於暑假來臨，省政府要求各地加密巡查及排查頻次，縣區每周至少巡查一次，設區市每月至少下沉指導一次。有關部門計劃本月下旬組織展開全省非學科類校外培訓價格監測，防止隨意、惡意漲價及價格欺詐，並於下月組織聯席會議成員單位，展開省級校外培訓治理專案檢查，進一步鞏固校外培訓治理成果。
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