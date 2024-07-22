幼園女童遭指插下體 認狎11生男保安就逮

遲到逼脫褲 私處流血揭發 廣東陸豐市公安局上周五證實，刑事拘留一名涉嫌猥褻女童的32歲男子。有疑似幼兒園家長聲稱，疑犯任職幼兒園保安，把手指插進受害人的私處，直至一名女童下體出血才東窗事發。

警情通報顯示，陸豐市公安局上周三下午5時許接獲報案後立即開展調查，同日傍晚6時許把鄒姓男子抓獲，案件正在進一步偵辦中。社交媒體流傳多張疑為偉才幼兒園家長群聊天截圖內容，指鄒男承認猥褻11名男童及女童。他趁早上9時後沒有幼兒園老師在校門接孩子，強行將一名遲到女童拉進保安亭內猥褻，先將她的褲子脫掉，用電筒照射並將手指伸進對方私處。

家長籲問孩子有否吃糖果 有家長稱，鄒男上周二及上周三連續兩天猥褻同一女童，導致對方下體流血而曝光惡行。另有家長提醒，可以問一下孩子有沒有吃糖果，有沒有去保安室，指鄒男多次以糖果引誘孩子。另一張疑為幼兒園公布的截圖顯示，園方很重視保安的事情，同時也在妥善處理，立即更換女保安，確保幼兒安全，請家長放心。偉才幼兒園位於陸豐市東海鎮，幼兒園一名假期值班工作人員稱不清楚事件。陸豐市教育局、市委宣傳部及公安局，拒絕透露詳情。

指侵女病人 廣州醫師被炒 另外，廣州市一名董姓女子早前因頸部「落枕」（俗稱瞓捩頸）到某中醫診所接受治療，詎料遭男醫師關在診療間內猥褻、指侵數分鐘。女子事後留有嚴重陰影，更患上重度抑鬱症。她怒斥警方僅對中醫師行政拘留7天，事後仍可正常上班。廣州市越秀區衞健局隨後回應指，涉事醫師已辭退，但不了解對方是否有前科，案件仍在調查中。本報綜合報道