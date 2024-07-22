四川16死大火 國務院安委會掛牌督辦

自貢市大安區政府上周四召開消防安全工作緊急會議，研判全區當前消防安全形勢，部署消防安全重點工作。會上提出，要聚焦高風險場所，開展一次全面覆蓋的消防安全風險專案排查整治；加強對電動單車安全隱患全鏈條整治；及加強打通消防「生命通道」治理，做好徹底打通、應拆盡拆、應劃盡劃工作。

大安區區長唐小華在會上強調，有關部門需要對消防安全風險排查整治，組織對產業領域單位消防安全責任人和管理人集中約談。當局要求，整治大型商業綜合大樓、公共娛樂場所、學校、醫院、養老院、旅遊景區等人員密集場所及老舊小區、沿街小門店等消防薄弱區域，對未整改到位的要嚴肅追責問責，堅決杜絕久拖不改、積患成災。