水利部發布7大流域防禦工作

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布高溫黃色、暴雨和颱風藍色預警。近日受持續強降雨及高水位行洪等影響，內分江河發生各類堤防險情，部分地方發生山洪災害，防汛形勢複雜嚴峻，水利部發布未來一周對7大流域洪水防禦工作。國家發改委昨日宣布，安排3.5億元人民幣（約3.8億港元）中央預算內投資，支持河南、陝西和四川暴雨洪澇災後應急恢復工作。

精準調度三峽水庫 在珠江流域，水利部要求做好防颱風暴雨洪水準備，防範化解中小河洪水、山洪災害等風險。長江流域則要系統、科學、安全、精準調度以三峽水庫為核心的長江中上游水庫群，減輕中下游江段特別是洞庭湖區、鄱陽湖區防洪壓力。淮河流域要科學調度沂沭泗水系洪水東調入黃海，減輕洪澤湖防洪壓力；黃河流域要加強洪水和泥沙監測預報，精準做好小浪底等水庫調度運用；另在海河、遼河和松花江流域，均需做好洪水防範工作。

會議上另要求關注第3號和第4號颱風生成及發展過程，掌握颱風登陸地點、移動路徑、影響範圍等訊息，各流域管理機構和地方政府需提前制訂颱風暴雨洪水防禦、人員疏散等方案。