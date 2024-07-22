漢源縣暴雨致8死逾30失蹤

【本報綜合報道】四川省雅安市漢源縣新華村持續暴雨，上周六凌晨發生山洪災害。縣政府昨召開記者會通報搶險救援進度，雨災造成逾30人失蹤，已發現8具罹難者遺體。村民表示有老人、孩子失聯，山洪暴發時許多村民正在睡覺，完全來不及逃離。事發前，當地政府曾組織村民疏散，但有村民疑因在安置點不習慣，又返回家中。

村民睡覺時遇險 記者會提及，目前有5名罹難者身份已確認，412名受威脅民眾已安全疏散，12人受傷送院治療，所有傷者情況穩定。上周六有逾千名救援人員到場搶險救援，協調翼龍無人機、通訊無人機、長臂挖掘機、水下探測等超過1,500台（套）設備趕赴現場搜救失蹤者，核查重點區域人員和疏散災民等。國家防總工作組趕赴災區指導救援，應急管理部亦派員到場，目前災區通訊、交通已基本恢復，電力正逐步恢復中，救援工作仍在進行。

新華村有多名村民表示，山洪暴發之前，由於連降暴雨，當地政府曾組織村民疏散安置到附近一所廢棄學校，但有村民不習慣而偷偷回家，結果遭遇山洪侵襲。網傳影片顯示，受災村落前的山洪水位已經退去，仍然有河水朝山下流去，河床被山洪沖刷擴大，河邊堆積大量石頭，許多房屋被沖垮。當地有養殖場損失超過50頭林麝，涉及500萬至600萬元人民幣（約541萬至650萬港元），幸好飼養員在山洪暴發前撤離。