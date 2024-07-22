陝西山洪塌橋墮多車 蛙人潛入尋失蹤者

另一處路面亦現裂縫 村官組織民眾攔司機 陝西省商洛市柞水縣境內金錢河山洪暴發，導致丹寧高速水陽段公路橋樑於上周五垮塌，尋回15具遺體，一人獲救。搜救人員在各專業救援團隊不斷增援下，已確定部分墮河車輛的位置，蛙人嘗試進入車廂內部，搜索失聯人員。災害發生後，水利部啟動重大水旱災害事件調度指揮機制，緊急會商部署事故處置相關工作。

增至15死 水勢回落需數天 目前該段高速公路已關閉，路邊的小河水流湍急，距事故地點較遠一處道路路面亦出現明顯裂縫，已被封閉，一側豎有「水毀路段，禁止通行」的警示牌。村支書葉霄表示，當晚與村民都聽到一聲巨響，發現橋面垮塌，除上報路政部門外，還組織村民上高速公路攔截過往車輛，但天黑雨急司機很難看到攔路村民。搜救人員仍在岸邊及水面作業，大量救援車輛停靠路邊，搜索失蹤者和車輛。

水文監測顯示，垮塌地點下游約35公里處的腰坪水庫早前最大的入庫流量達每秒1,640立方米，隨後下降至405立方米，水勢呈回落態勢。惟水利部水文首席預報員尹志杰表示，洪水回落也不會很快就回到之前狀態，將維持一到兩天。針對「七下八上」防汛關鍵期，水利部將進一步強化監測預報預警、隱患排查和水工程調度，做好山洪災害、中小河流洪水防禦和水庫安全度汛。

網民質疑品質 諷洪水背鍋 網傳照片可見垮塌的路面橋樑在靠近橋躉的地方受破壞，似乎是不堪重量被壓塌。有網民認為明顯是橋樑品質不過關，在重壓之下路面壓塌導致，「洪水又要背鍋了」。分析稱，連續大尺度的橋面會因熱脹冷縮而發生一定位移，可能產生溫度應力而發生路面翹曲、開裂，事故很大程度是洪水泡軟地基、沖刷泥土，導致橋躉傾斜，才發生橋樑坍塌。

陝西省委書記趙一德、省長趙剛要求千方百計搜救失聯人員，最大限度減少傷亡。河北、四川和陝西等多地陸續發布通知，要求啟動公路隱憂排查，強調要不留死角，及早實現即時監測。本報綜合報道