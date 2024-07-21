兩岸國際

御嶽山劍峰登山道開放
日本百名山之一、位於長野縣的御嶽山自王瀧頂上（王瀧口登山道至外輪山的會合處）抵達最高峰劍峰的登山道上周五向民眾開放，吸引許多登山者前來挑戰。一名來自岐阜縣的50多歲男子表示，本來打算早些時候就來挑戰攀登劍峰，但相關登山管制延遲至今才解除，希望能平安完成挑戰。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc