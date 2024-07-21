雲川鑫寶兩大熊貓適應美國 下月8日與眾同樂

大熊貓「雲川」與「鑫寶」上月26日離開大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，乘搭包機從中國四川成都雙流國際機場飛往美國，至上月28日順利抵美，開啟新一輪中美大熊貓保護合作。美國聖迭戈動物園上周五宣布，雲川和鑫寶將於下月8日與遊客見面。

按照計劃，聖迭戈動物園將為遊客提供3種體驗方式，分別為通過臨時免費門票入園、現場排隊入園以及提前預約清晨熊貓徒步之旅。聖迭戈動物園行政總裁巴里博爾特（Paul Baribault）表示，園方非常高興將這兩隻大熊貓介紹給遊客和喜愛動物的人，牠們將為遊客帶來歡樂，也代表了國際動物保護行動長久以來的合作精神。

與四川健康數據基本一致 雲川是雄性大熊貓，於2019年7月28日出生，鑫寶則為雌性，於2020年7月23日出生。隨同兩隻大熊貓抵美的中國專家凌珊珊稱，雲川與鑫寶對新家的適應性訓練成果良好，牠們已經挑選出自己喜愛的6種竹子，食欲、體重、糞便和其他健康數據與在大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地時基本一致。

聖迭戈動物園模擬華地質 讓雲川和鑫寶感到熟悉的不僅是中國專家的陪伴，聖迭戈動物園此次還專門為牠們將原先的熊貓館面積擴大4倍，並仿照中國地質構造，在園中建造與大熊貓棲息地相近的山脈、峽谷和懸崖。專家指，改造後的環境不僅為雲川和鑫寶提供更大的活動空間和更好的生活舒適性，還有利於提升遊客參觀體驗並展開科普教育。本報綜合報道