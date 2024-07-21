新加坡下令社交平台 屏蔽郭文貴相關帳戶

郭文貴

【本報綜合報道】新加坡內政部上周五公布，當局已援引《防止外來干預（對應措施）法令》發出互聯網帳號限制指示，要求五大社交平台阻止新加坡用戶瀏覽95個與中國商人郭文貴有關的帳戶，相關帳戶已在內政部發出文告後24小時內全部屏蔽。

涉95帳號 以「X」56個佔最多 郭文貴流亡美國兼身陷國際刑警組織紅色通緝令，新加坡內政部指與郭文貴相關一批社交網帳號涉及外來干預，可能用以發動針對新加坡的敵意宣傳，指示社交平台「X」、Facebook、Instagram、YouTube和TikTok屏蔽相關帳號，涉事帳號以「X」的56個佔最多，部分發表的內容稱「新加坡已是中國的囊中之物」、「新加坡被中國控制」等。

內政部指，為維護公眾利益，內政部長首次援引《防止外來干預（對應措施）法令》相關條文發出帳號限制指示，阻止新加坡用戶瀏覽這些帳戶發布的內容。當局在定期監測中發現涉事帳號，沒有證據顯示它們由新加坡人操作，有關內容在新加坡的關注度也很低。