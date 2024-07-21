曼谷6死毒殺案 疑兇自稱億萬富豪妻

【本報綜合報道】泰國曼谷一間酒店房上周發生6死毒殺案，警方認為死者之一的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。遇害的37歲越南峴港男化妝師蒲嘉嘉（Phu Gia Gia）的母親透露，疑兇自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請蒲嘉嘉隨行化妝。

3.9萬元聘其中一死者化妝 蒲嘉嘉是越南峴港知名化妝師，曾為不少藝人、選美比賽及時裝周服務。蒲嘉嘉的母親透露，蒲嘉嘉在一名峴港女子介紹下認識Sherine Chong，多次陪同Sherine Chong到香港和泰國。Sherine Chong給予的薪酬很高，每次出行能獲得5,000美元（約3.9萬港元）報酬，但蒲嘉嘉曾提及Sherine Chong「非常難搞」，聘用他前曾問風水師意見。

母親續指，兒子從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，旅行時都會自己購買瓶裝水來喝，沒想到現在居然被人在茶水下毒身亡，真的太可怕，「我兒子沒有做錯任何事，為甚麼要下毒害死他？」