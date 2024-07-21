特朗普致電澤連斯基 允勝選即結束烏危機

特朗普

布林肯潑冷水 警告基輔或失美支援 美國前總統特朗普力爭再次入主白宮，他上周五與烏克蘭總統澤連斯基通電話。特朗普形容是一場非常愉快的對話，並聲言若當選將為世界帶來和平並尋求結束俄烏戰事，為繁榮鋪路。美國國務卿布林肯承認，若特朗普勝選，美國可能無法繼續保證支援烏克蘭。

特朗普卸任後首次與澤連斯基通電話，討論俄烏局勢。特朗普事後在社交平台發文，指對話非常良好，澤連斯基祝賀他成為美國共和黨總統候選人，並譴責暗殺企圖。特朗普還稱，他將結束烏克蘭危機，俄烏雙方將能夠走到一起，通過談判將達成一項協議。

澤連斯基在社交平台證實與特朗普通電話，雙方同意未來舉行個人會晤，討論採取措施讓和平變得公正和真正持久，同時表明美國跨黨派的支持對保護烏克蘭自由及獨立極為重要。特朗普此前多次宣稱，如果他再次當選美國總統，打算在一天內結束烏克蘭危機。他又指，如果他仍擔任美國總統，俄烏戰爭將不會發生。

俄指特朗普曾未兌承諾 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃上周四表示，俄方注意到特朗普與競選拍檔萬斯的聲明，應現實地看待特朗普宣稱可在24小時內結束俄烏戰爭的說法，因為特朗普以前曾承諾在中東和平問題上取得突破，但在總統任期內未能實現目標。

布林肯出席阿斯彭安全論壇時提到，每屆美國政府都有權獨立決定外交政策，他無法鎖定未來，但任何新政府都必須考慮國會內的民主共和兩黨議員大力支持烏克蘭，對抗俄羅斯總統普京擴大領土和影響力的企圖。他相信，即使美國不再支援烏克蘭，其他20多個國家在本月舉行的北約峰會上，已承諾繼續向烏克蘭提供軍事和財政援助。本報綜合報道

澤連斯基 美軍近年一直支援烏克蘭。 特朗普稱如果他仍擔任美國總統，俄烏戰爭將不會發生。 布林肯承認，美國可能無法繼續保證支援烏克蘭。