王毅趙美蘭會談 指中加沒根本利害衝突

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周五在北京與加拿大外長趙美蘭舉行會談。王毅指中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有悠久的友好交往；中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列；雙方有廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

王毅表示，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思；中方重視加方多次表示願本着積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係；雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作。

戰略夥伴關係將迎20載 王毅表示，明年是中加建立戰略夥伴關係20周年，雙方應回歸初心，思考過往，把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。

趙美蘭表示，加中人民友好歷史悠久，白求恩大夫的故事在加拿大同樣家喻戶曉；加方願積極、務實地改善和發展對華關係，保持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展；加方將繼續恪守一個中國政策。