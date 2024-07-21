傳拜登認定奧巴馬佩洛西參與逼宮

奧巴馬

【本報綜合報道】美媒上周五報道，美國總統拜登因第3次感染新冠病毒正在特拉華州的寓所隔離，他對前總統奧巴馬、前眾議長佩洛西等民主黨高層對外放風施壓「換將」出戰總統選舉感惱火，不滿奧巴馬等昔日戰友在這場精心策劃的逼宮裏背後捅刀。

與拜登關係密切的人士透露，拜登在政壇打滾多年，一眼就看出近日爆料給媒體逼他退選的報道是精心策劃之協同作業，他覺得佩洛西正是一大煽動者，奧巴馬也有在幕後操控。拜登亦注意到奧巴馬近日沒有任何雪中送炭之舉，甚至有奧巴馬的前助理出面帶頭呼籲退選，他解讀為代表奧巴馬的態度。同時，前總統克林頓的幕僚也有勸退拜登。

拜登私下痛罵奧巴馬及克林頓的幕僚，認為自己帶領民主黨在2022年中期選舉保住參議院，他們卻令民主黨在1994年和2010年的中期選舉慘敗，現在反過來教他怎麼救全黨。拜登的不滿僅限於對克林頓的幕僚，他對仍在勸金主出力的克林頓本人是感激的，但是對於奧巴馬則是另一回事。

黨內施壓或激發堅持到底 報道指，拜登和競選團隊表面上堅稱參選到底，但知情者私下透露拜登愈來愈意識到可能無法完成競選，已有人開始討論他宣布退選的可能時機與場合。有指，以色列總理內塔尼亞胡應共和黨邀請於周三訪美並於國會演說，拜登絕不能在這天之內宣布退選。黨內過度施壓亦有可能反令拜登堅持選到底，兩名熟悉拜登想法的人士表示，截至上周五下午，拜登依然沒有改變心意。

佩洛西