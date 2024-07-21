愈演愈烈 再多13民主黨議員 要求拜登放棄競選

傳總統家人亦討論可能性 美國民主黨再多13名國會議員上周五公開要求總統拜登放棄競選連任，當中包括前眾議院議長佩洛西的盟友，令公開表態「換將」的民主黨議員總數增至35人。同時，有傳拜登的家人已開始討論他退選的計劃和可能性。

最新公開要求拜登退選的大部分是眾議員，其中德州的維西（Marc Veasey）、加州的賀夫曼（Jared Huffman）、伊利諾伊州的加西亞（Chuy Garcia）、威斯康辛州的帕康（Mark Pacon）發表聯合聲明，讚揚拜登服務公眾數十年，但他是時候向最有機會在11月總統選舉擊敗前總統特朗普的民主黨人交棒。他們指出，必須承認公眾擔心拜登年齡和健康狀態正影響競選工程的現實，這些認知可能是不公平，但在上月的辯論後的確被深化，而且不可能改變。他們認為拜登當前可做最負責任和最愛國的事是退選，同時繼續在白宮領導民主黨，民主黨有由副總統賀錦麗帶領的年輕領導層，已為這個時刻做好準備。

白宮：退選報道不準確 另一邊廂，美媒指拜登的家人首要考慮因素包括競選對拜登的健康、家庭及國家穩定的影響，討論基調是若拜登決定退選，任何有關計劃都應讓民主黨站在擊敗特朗普的最佳位置，同時也要符合拜登為美國服務逾50年的價值。他們亦商討拜登如何在精心計算的時間及地點下退選。白宮發言人貝茨強調，任何關於拜登家人正在討論退選計劃的報道並不準確，敦促大家對拜登保持信心。

下周結束隔離或續拉票 拜登日前因確診新冠病毒而自我隔離，競選經理迪倫上周五表示，拜登下周就會結束隔離，繼續出席競選活動。迪倫受訪時稱，拜登絕對會繼續參選，他會全力爭取連任。拜登表示將贏得2024年選舉，並猛烈抨擊競爭對手特朗普在共和黨全國代表大會上的「黑暗」演說。他表示期待下周繼續出席競選活動。本報綜合報道

維西 帕康 賀夫曼 白宮強調，任何關於拜登家人正在討論退選計劃的報道並不準確。 加西亞