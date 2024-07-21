廣州倡議 規範酒店業霸王條款

【本報綜合報道】廣州市市場監管局上周二聯合廣州地區酒店行業協會，針對「霸王條款」單方面制訂不平等合約等問題向全市酒店及網絡平台發出倡議，進一步規範酒店住宿服務行業合約格式條款，加強行業自律，大力促進行業健康發展。此舉旨在提升當地酒店住宿行業的服務質量，共同維護廣州旅遊形象。

廣州市市場監管局提醒有關市場主體在經營活動以及產品服務銷售合約中，不得使用不公平格式條款，不得以格式條款、通知、聲明、店堂告示等方式，作出排除或限制消費者權利、減輕或免除經營者責任、加重消費者責任等對消費者不公平、不合理的規定，不得利用格式條款，並且借助技術手段強制交易。

配合監管 保護消費者權益

當局提醒，各酒店及網絡平台應認真貫徹落實和遵守《消費者權益保護法》、《合同行政監督管理辦法》等法律法規有關內容，落實經營者交易行為的主體責任，加強經營者的公平合理交易自律。各酒店及網絡平台亦要自覺接受社會和政府相關部門監督，積極有效處理諮詢投訴，配合政府有關部門做好合約格式條款監管、保護消費者合法權益的相關工作。